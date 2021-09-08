В Кременках ремонт моста через Протву завершится к концу 2021 года

Ремонт моста через Протву в городе Кременки Жуковского района завершится к концу 2021 года. В среду, 8 сентября, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, накануне лично осмотревший объект.

- Летом ко мне обращались местные жители с нареканиями по поводу этого объекта. Ситуация исправилась. Работы идут полным ходом: ремонт опор и пролетных строений, замена защитного покрытия. Здесь оборудуют тротуары, сделают освещение. До конца этого года подрядчик должен завершить работы, - заявил Шапша.

Ремонт моста – это часть проекта по реконструкции участка дороги Белоусово - Высокиничи - Серпухов» - Чаусово - Троицкое – Кременки, которая ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».