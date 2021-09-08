Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 8 сентября

В среду, 8 сентября, по данным «Центра безопасного дорожного движения» мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят на улицах Московская, Первомайская, Луначарского, Кутузова, переулок Воскресенский, Тарутинский проезд, Салтыкова-Щедрина, Беляева и Достоевского, а также в микрорайоне Анненки на улицах Вишневского и Святослава Федорова.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина» и автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в

Малоярославецком, Дзержинском, Жуковском, Мещовском и Бабынинском районах.