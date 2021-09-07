В Калуге улицу Кропоткина перекроют с 9 по 11 сентября для проведения ярмарки

В Калуге с вечера четверга, 9 сентября, до вечера субботы, 11 сентября, будет закрыто движение на участке улицы Кропоткина от дома № 43/8 до дома № 9/10 по площади Старый Торг. Это связано с проведением сельскохозяйственной ярмарки, сообщили в пресс-службе городской управы.

Движение в районе сквера Ленина будет перекрыто с 22:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

Сама ярмарка будет работать 10 и 11 сентября с 10:00 до 18:00.

- Будет представлен широкий ассортимент продукции от калужских производителей: мясо, мясная гастрономия, рыба, молочная продукция, соленья, бакалея, мед, овощи, фрукты и ягоды, сухофрукты, орехи, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также семена, саженцы, садовый и хозяйственный инвентарь, текстиль, - заявили в городской управе.