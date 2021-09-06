Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 6 сентября

В понедельник, 6 сентября, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят в центре города на улицах Ленина, Кирова, Чижевского, Рылеева, Суворова и Фридриха Энгельса, а также в микрорайоне Анненки на улицах Вишневского и Святослава Федорова.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина», автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Малоярославецком, Дзержинском, Жуковском, Мещевском, Боровском и Бабынинском районах.