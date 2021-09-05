Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 5 сентября

В воскресенье, 5 сентября, по данным «Центра безопасного дорожного движения» мобильных и передвижных камер в Калуге не будет.

В области видео и фото фиксация проходит на трассе М-3 «Украина», МБК «Симферопольско-Брестское шоссе», «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Калуга-Медынь, Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Малоярославецком, Перемышльском, Дзержинском, Тарусский, Жуковском, Боровском, Мещевском и Бабынинском районах.