Пять новых дорожных камер появятся в Калужской области до конца сентября

В пятницу, 3 сентября, региональный «Центр безопасности дорожного движения» сообщил об установке пяти новых стационарных камер фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Калужской области до конца сентября 2021 года. Камеры будут фиксировать факты нарушения скоростного режима и выездов на встречную полосу.

Комплексы будут установлены в следующих местах: