Главная Новости Авто и транспорт
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Афиша дня города Юбилей Калуги Фотоконкурс

Пять новых дорожных камер появятся в Калужской области до конца сентября

Ирина Будникова , Фото: ЦБДД.
Опубликовано: 03.09.2021 16:22 2 539
Пять новых дорожных камер появятся в Калужской области до конца сентября

В пятницу, 3 сентября, региональный «Центр безопасности дорожного движения» сообщил об установке пяти новых стационарных камер фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Калужской области до конца сентября 2021 года. Камеры будут фиксировать факты нарушения скоростного режима и выездов на встречную полосу.

Комплексы будут установлены в следующих местах:

  • Тарусский район, автодорога Калуга – Ферзиково – Таруса - Серпухов, на участке км 84+211 по км 86+250 (с. Волковское);
  • Барятинский район, автодорога Мосальск - Барятино - Брянск-Людиново - Киров - А-130 Москва-Малоярославец - Рославль, ул. 1 Мая (с. Барятино);
  • Малоярославецкий район, окружная дорога Калуги - Детчино-Малоярославец, на участке км 6+760 - км 8+280 (п. Детчино);
  • Калуга, ул. Московская, на участке от пересечения с ул. Переходной до д. 225А;
  • Малоярославецкий район, автодорога окружная дорога г. Калуги - Детчино - Малоярославец, на участке км 3+500 - км 4+100 (п. Юбилейный).
Ирина Будникова , Фото: ЦБДД.
Опубликовано: 03.09.2021 16:22 2 539
Тэги: авто дороги камеры
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Какая компания, по Вашему мнению, заслуживает звание «Работодатель года – 2020»? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
О методике лечебного голодания
Как выбрать хорошую объемную тушь для ресниц
Кухни на заказ в Москве на выгодных условиях

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru