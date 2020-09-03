Пять новых дорожных камер появятся в Калужской области до конца сентября
В пятницу, 3 сентября, региональный «Центр безопасности дорожного движения» сообщил об установке пяти новых стационарных камер фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Калужской области до конца сентября 2021 года. Камеры будут фиксировать факты нарушения скоростного режима и выездов на встречную полосу.
Комплексы будут установлены в следующих местах:
- Тарусский район, автодорога Калуга – Ферзиково – Таруса - Серпухов, на участке км 84+211 по км 86+250 (с. Волковское);
- Барятинский район, автодорога Мосальск - Барятино - Брянск-Людиново - Киров - А-130 Москва-Малоярославец - Рославль, ул. 1 Мая (с. Барятино);
- Малоярославецкий район, окружная дорога Калуги - Детчино-Малоярославец, на участке км 6+760 - км 8+280 (п. Детчино);
- Калуга, ул. Московская, на участке от пересечения с ул. Переходной до д. 225А;
- Малоярославецкий район, автодорога окружная дорога г. Калуги - Детчино - Малоярославец, на участке км 3+500 - км 4+100 (п. Юбилейный).
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!