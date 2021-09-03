На окружной дороге в Калуге снизят разрешенную скорость до 50 км/ч с 1 октября

С 1 октября 2021 года в Калуге на 38 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» максимально разрешенная скорость будет уменьшена до 50 км/ч.

Речь идет об участке окружной дороги в районе Пучково и строящегося кампуса МГТУ имени Баумана. В пятницу, 3 сентября, об этом сообщили дорожники.

- Ограничение максимально разрешенной скорости направлено на обеспечение безопасности дорожного движения, ликвидацию мест концентрации ДТП, снижению количества погибших, - пояснили специалисты. - На данном участке за 2020 и восемь месяцев 2021 года произошло три аварии, в которых пострадали четыре человека. Основной причиной ДТП является несоблюдение скоростного режима.

Ограничение в 50 км/ч вводится на 38 километре дороги.