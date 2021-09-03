Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 3 сентября

В пятницу, 3 сентября, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 15:30.

Их установят в районе площади Маяковского на улицах Фридриха Энгельса, Площадь Победы, Маршала Жукова, Степана Разина, Грабцевское шоссе, Заводская, Хрустальная, Тульская и Автомобильная, а также в микрорайоне Анненки на улицах Вишневского и Святослава Федорова.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.

А также на трассе М-3 «Украина», автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Малоярославецком, Тарусском, Дзержинском, Жуковском, Мещевском и Бабынинском районах.