Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 2 сентября

В четверг, 2 сентября, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят в центре города на улицах Ленина, Кирова, Дзержинского и Достоевского.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина», автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Голодское-Суворов-Одоев, Калуга-Медынь, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Малоярославецком, Перемышльском, Дзержинском, Жуковском, Мещевском и Бабынинском районах.