В Калуге добавили тестовые вечерние рейсы автобусному маршруту №37л

Автобусному маршруту №37л «скв. Медицинских сестер – мкр. Куровской» добавили вечерние рейсы на выходных. Об этом в среду, 1 сентября, сообщили в управлении городского хозяйства.

В тестовом режиме 4, 5, 11 и 12 сентября последний рейс от сквера Медсестер будет отправляться в 21:50, а последний рейс из Куровского – в 22:30.

- Это сделано по многочисленным просьбам жителей микрорайона Куровской, - пояснили в городском хозяйстве. - По результатам будет проведен анализ пассажиропотока и будет рассмотрен вопрос о добавлении рейсов на постоянной основе.