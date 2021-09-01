В Калуге новые дорожные камеры установили на улице Московской

В Калуге у дома №261 на улице Московской, рядом с путепроводом, установили новые камеры фиксации нарушений Правил дорожного движения. В среду, 1 сентября об этом сообщили в областном «Центре безопасности дорожного движения» (ЦБДД).

- Монтаж стационарного комплекса фотовидеофиксации произведен с целью снижения аварийности в рамках выполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по предложению городской управы города Калуги, согласованному с УГИБДД УМВД России по Калужской области, - прокомментировали в ЦБДД.

Эти камеры будут фиксировать следующие нарушения: превышение установленной скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора, поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой.

Комплекс заработает в течение сентября.

Камеры установили рядом с путепроводом.