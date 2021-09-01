Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 1 сентября

В среду, 1 сентября, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят в центре города на улицах Плеханова, Рылеева, Суворова, Баумана, Огарева, Георгиевская, Гагарина, Герцена, Циолковского, в районе площади Маяковского, на улицах Степана Разина, Заводская, Хрустальная, Маршала Жукова, Тульская, Грабцевское шоссе, Автомобильная, Фридриха Энгельса, площади Победы, а также в микрорайоне Анненки на улицах Вишневского и Святослава Федорова.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина», автодорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Малоярославецком, Дзержинском, Жуковском, Мещевском и Бабынинском районах.