Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 29 августа
В воскресенье, 29 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильных и передвижных камер в Калуге не будет.
В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.
А также на трассе М-3 «Украина», на дорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Симферопольско-Брестское шоссе, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Малоярославецком, Тарусском, Дзержинском, Жуковском, Боровском и Бабынинском районах.
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