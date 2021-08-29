Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 29 августа

В воскресенье, 29 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильных и передвижных камер в Калуге не будет.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.

А также на трассе М-3 «Украина», на дорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Симферопольско-Брестское шоссе, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Малоярославецком, Тарусском, Дзержинском, Жуковском, Боровском и Бабынинском районах.