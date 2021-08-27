Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 27 августа

В пятницу, 27 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 15:30.

Их установят в районе площади Маяковского и в центре города на улицах Грабцевское шоссе, Заводская, Тульская, Автомобильная, Фридриха Энгельса, Площадь Победы, Степана Разина. А также в микрорайоне Анненки на улицах Вишневского и Святослава Федорова.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.

А также на трассе М-3 «Украина», на дорогах «Окружная дорога города Калуги», Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Мещовском, Тарусском, Жуковском, Малоярославецком и Бабынинском районах.