Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 26 августа

В четверг, 26 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят в центре города на улицах Ленина и Кирова.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина», на дорогах Калуга-Медынь, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Мещовском, Жуковском, Дзержинском, Ферзиковском и Бабынинском районах.