Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 24 августа

Во вторник, 24 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят в центре города на улицах Дзержинского, Луначарского, Достоевского и в районе площади Маяковского на улицах Степана Разина, Заводская, Площадь Победы, Тульская, Грабцевское шоссе, Автомобильная, Фридриха Энгельса.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Обнинск с 10:00 до 15:30 на улицах Победы, Мира, Гагарина, Энгельса, Королева, Кутузова, проспект Ленина, проспект Маркса, Пяткинский и Самсоновский проезд.

А также на трассе М-3 «Украина», на дорогах Калуга-Медынь, «Окружная дорога города Калуги», Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, в Малоярославецком, Жуковском, Дзержинском, Мещевском и Бабынинском районах.