Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 23 августа

В понедельник, 23 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения» мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят в центре города на улицах Чижевского, Ленина, Рылеева, Суворова, Огарева, в районе площади Маяковского на улицах Степана Разина, Заводская, Площадь Победы, Тульская, Грабцевское шоссе, Автомобильная, Фридриха Энгельса, а также в микрорайоне Анненки на улицах Вишневского и Святослава Федорова.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина», на дорогах Калуга-Медынь, «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Малоярославецком, Боровском, Жуковском, Козельском, Дзержинском, Мещевском и Бабынинском районах.