Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 22 августа

В воскресенье, 22 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят в центре города на улицах Ленина и Кирова.

В области видео и фото фиксация проходит на трассе М-3 «Украина», на дорогах «Окружная дорога города Калуги», Калуга-Медынь, Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Малоярославецком, Жуковском, Дзержинском, Тарусском и Бабынинском районах.