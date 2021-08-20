Калужская ГИБДД попросила родителей напомнить детям о Правилах дорожного движения

Госавтоинспекция Калужской области до 29 августа проводит профилактическую акцию «На дороге без ошибок!».

- Уровень детского дорожно-транспортного травматизма в Калужской области продолжает оставаться высоким. Каждое восьмое ДТП произошло с участием несовершеннолетних участников дорожного движения, - подчеркнули в полиции.

За 7 месяцев 2021 года в нашем регионе зарегистрировано 81 ДТП с участием детей до 16 лет, в которых 94 ребенка получили травмы.

В рамках своей акции инспекторы напоминают детям и взрослым о необходимости строгого соблюдения ПДД, а также проводят для них различные тематические мероприятия.

- За лето дети отвыкли от интенсивных транспортных потоков, и нужно как можно скорее восстановить эти знания, напомнить им основы безопасного поведения на дороге. А сделать это должны именно мы — взрослые, - заявили в ГИБДД. - Дети-пешеходы - наиболее незащищенные участники дорожного движения, у них отсутствует ощущение опасности вблизи проезжей части, как правило, они рассеяны и отвлечены при прогулке по улице. Родители должны ежедневно напоминать им простые правила поведения на дороге и своим примером показывать, как следует переходить проезжую часть, каждый раз при приближении к дороге акцентировать внимание ребенка на возможной опасности, комментировать все действия, которые необходимо выполнить, чтобы безопасно перейти улицу. Госавтоинспекция рекомендует родителям пройти с ребенком все маршруты, по которым он будет передвигаться самостоятельно: от дома до школы, от дома к друзьям и другим местам.

Водителям при этом напоминают об обязательном использовании удерживающих устройств при перевозке детей.