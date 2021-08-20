Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 20 августа

В пятницу, 20 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 15:30.

Их установят в центре города на улицах Вишневского и Святослава Федорова.

В области видео и фото фиксация проходит в городе Мещовск на улице Освободителей и в городе Малоярославец на улицах Аузина и Вокзальная.

А также на трассе М-3 «Украина», на дорогах Калуга-Медынь, Голодское-Суворов-Одоев, Белоусово-Высокиничи-Серпухов, Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью, в Малоярославецком, Жуковском, Перемышльский, Дзержинском, Мещевском и Бабынинском районах.