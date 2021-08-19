Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 19 августа

В четверг, 19 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят в центре города на улицах Плеханова, Суворова, Рылеева, Баумана, Циолковского, Добровольского, Огарева, Георгиевской, Гагарина и Герцена.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина», на окружной дороге Калуга – Детчино - Малоярославец, Калуга – Ферзиково – Таруса - Серпухов, Калуга – Перемышль – Белев – Орел – Козельск, Калуга - Медынь, Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Беларусью, в Малоярославецком, Жуковском, Козельском, Дзержинском и Бабынинском районах.