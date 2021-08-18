Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 18 августа

В среду, 18 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят в микрорайоне Анненки на улицах Вишневского и Святослава Федорова.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина», на дорогах «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов», «Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск», «Калуга-Медынь», «Москва-Малоярославец-Рославль–граница с Беларусью», в Мещевском, Дзержинском, Жуковском, Ферзиковском, Перемышльском и Бабынинском районах.