Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 17 августа

Во вторник, 17 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят в центре города на улицах Дзержинского и Достоевского.

В области видео и фотофиксация проходит в Обнинске на улицах Победы, Мира, Гагарина, Энгельса, Кутузова, Пирогова, проспектах Ленина, Маркса, Пяткинском и Самсоновском проездах. В городе Кременки Жуковского района - на улицах Школьная, Мира, Победы и Циолковского.

А также на трассе М-3 «Украина», на окружной дороге Калуга – Детчино - Малоярославец, на дорогах Лапшинка - Кабицыно, Москва – Малоярославец - Рославль – граница с Беларусью, в Жуковском, Малоярославецком, Мещевском, Боровском и Бабынинском районах.