Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 16 августа

В понедельник, 16 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят в районе площади Московской, на Грабцевском шоссе, улицах Ленина, Кирова, Вишневского, Святослава Федорова, Заводской, Тульской, Автомобильной, Энгельса, Степана Разина и на площади Победы.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина», на окружной дороге «Калуга-Детчино-Малоярославец», на дорогах «Калуга-Медынь», на «Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью», «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов», «Белоусово-Высокиничи-Серпухов», а также в Боровском, Жуковском, Мещевском, Тарусском, Дзержинском, Малоярославецком и Бабынинском районах.