Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 14 августа

В субботу, 14 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижных камер в Калуге не будет.

В области видео и фотофиксация проходит в Малоярославце на улицах Аузина и Вокзальной, на окружной дороге «Калуга-Детчино-Малоярославец», на дорогах «Калуга-Медынь», «Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью», «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов», «Белоусово-Высокиничи-Серпухов», а также в Жуковском, Ферзиковском, Дзержинском и Малоярославецком районах.