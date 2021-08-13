В Калужской области дорожные камеры зафиксировали 412 тысяч нарушений на 248 миллионов рублей

В Калужской области с января по июль 2021 года комплексы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения зафиксировали 412 442 нарушения. Общая сумма штрафов водителям составила 248,8 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в областном Центре безопасности дорожного движения (ЦБДД).

- За январь-июль 2021 года в местах установки комплексов фотовидеофиксации, количество ДТП снизилось на 34,7% - 15 против 23, - подчеркнули в ЦБДД. - За указанный период времени ДТП, связанных с превышением установленной скорости движения, не зарегистрировано.