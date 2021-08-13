Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 13 августа

В пятницу, 13 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 15:30.

Их установят в районе улиц Дзержинского и Достоевского.

В области видео и фотофиксация проходит в Малоярославце на улицах Аузина и Вокзальной, а также на трассе М-3, на а/д «Калуга-Медынь», на а/д «Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Беларусью» на а/д «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов», на а/д «Белоусово-Высокиничи-Серпухов», а также в Жуковском, Мещевском, Тарусском, Дзержинском и Малоярославецком районах.