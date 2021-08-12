Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 12 августа

В четверг, 12 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят в районе площади Московской, на Грабцевском шоссе, улицах Заводской, Тульской, Энгельса, Степана Разина, на площади Победы.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина», на а/д «Окружная дорога «Калуга-Детчино-Малоярославец», на а/д «Калуга-Медынь», на а/д «Москва-Малоярославец-Рославль-граница с Белорусией», на а/д «Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск», на а/д «Белоусово-Высокиничи-Серпухов», а также в Жуковском, Мещевском, Козельском, Дзержинском, Малоярославецком и Бабынинском районах.