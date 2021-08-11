Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 11 августа

В среду, 11 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят в районе Анненок - на улицах Вишневского и Святослава Федорова.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина», на а/д «Окружная дорога «Калуга-Детчино-Малоярославец», на а/д «Калуга-Медынь», а также в Жуковском, Мещевском, Перемышльском, Дзержинском, Ферзиковском, Малоярославецком и Бабынинском районах.