Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 8 августа

В воскресенье, 8 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильных и передвижных камер в Калуге не будет.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина», а/д «Калуга-Медынь», а/д «Калуга-Перемышль-Белев-Орел-Козельск», а/д «Белоусово-Высокиничи-Серпухов», а также в Дзержинском, Мещевском, Перемышльском, Жуковском и Бабынинском районах.