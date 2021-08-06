Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 6 августа

В пятницу, 6 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильных и передвижных камер в Калуге не будет.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина», на окружной дороге «Калуга – Детчино - Малоярославец», а также в Козельском, Мещевском, Перемышльском, Дзержинском, Тарусском, Ферзиковском, Малоярославецком и Бабынинском районах.