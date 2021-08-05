В Калуге троллейбусы смогут подъехать к новой остановке на Старом Торге с 6 августа

Как мы уже рассказывали, в Калуге перенесли остановку общественного транспорта «Старый Торг» от Гостиных рядов к скверу Ленина. Однако троллейбусы пока используют старую остановку. О причинах в четверг нам рассказали в управлении городского хозяйства.

- С 5 августа и на время переходного периода для удобства пассажиров общественный транспорт будет осуществлять остановку на обоих остановочных пунктах, - пояснили в управлении горхозяйства. - Для возможности подъезда троллейбусов к новому остановочному пункту на Гостиных рядах необходимо провести работы по корректировке контактной сети троллейбуса. Работы планируется осуществить в ночь с 5 на 6 августа. И уже с 6 августа троллейбусы также начнут осуществлять посадку и высадку пассажиров на новом остановочном пункте.