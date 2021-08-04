В Калуге остановку «Старый Торг» перенесли в сквер Ленина

В Калуге остановку общественного транспорта с площади Старый Торг от Гостиных рядов перенесли в сквер Ленина. Она расположена за светофором, если двигаться в сторону Каменного моста, сообщает в среду, 4 августа, пресс-служба городской управы.

- Решение перенести остановку к скверу 20 июля приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения, - пояснили в администрации. - Как и на всех остальных «умных» остановках, здесь в ожидании транспорта можно будет зарядить телефон или любой другой гаджет. Для этого есть две USB-розетки с двумя разъемами. Для удобства на стенке павильона размещена карта города.

На этой остановке останавливаются автобусы и троллейбусы №№ 1, 2, 3, 44 и 61.

Вдоль дороги демонтировали часть ограждения.