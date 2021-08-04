Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 4 августа

В среду, 4 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильных и передвижных камер в Калуге не будет.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М3 «Украина», на окружной дороге «Калуга – Детчино - Малоярославец», на дороге «Калуга - Медынь», а также в Жуковском, Сухиничском, Козельском, Мещевском, Дзержинском, Малоярославецком и Бабынинском районах.