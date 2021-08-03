Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 3 августа

Во вторник, 3 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильных и передвижных камер в Калуге не будет.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина», на а/д «Окружная дорога «Калуга-Детчино-Малоярославец», а также в Перемышльском, Боровском, Жуковском, Козельском, Малоярославецком и Бабынинском районах.