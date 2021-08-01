Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 1 августа
В воскресенье, 1 августа, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильных и передвижных камер в Калуге не будет.
В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина», на а/д «Окружная дорога «Калуга-Детчино-Малоярославец», на а/д «Калуга-Медынь», а также в Перемышльском, Боровском, Козельском, Тарусском, Малоярославецком и Бабынинском районах.
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