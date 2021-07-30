В Калуге улицу Кирова перекроют на День ВДВ 2 августа
Утром в понедельник, 2 августа, в Калуге будет ограничено движение по скверу Мира и улице Кирова на участке от сквера Мира до площади Победы. Это связано с шествием десантников, которое традиционно проходит в нашем городе на День ВДВ.
Проехать по указанным выше участкам нельзя будет с 8:00 до 11:00, сообщает в пятницу городская управа.
Само шествие начнется в 10:00.
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