В Калуге улицу Кирова перекроют на День ВДВ 2 августа

Утром в понедельник, 2 августа, в Калуге будет ограничено движение по скверу Мира и улице Кирова на участке от сквера Мира до площади Победы. Это связано с шествием десантников, которое традиционно проходит в нашем городе на День ВДВ.

Проехать по указанным выше участкам нельзя будет с 8:00 до 11:00, сообщает в пятницу городская управа.

Само шествие начнется в 10:00.