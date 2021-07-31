Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 31 июля

В субботу, 31 июля, по данным «Центра безопасного дорожного движения» мобильных и передвижных камер в Калуге не будет.

В области видео и фото фиксация проходит на трассе М3 «Украина», на а/д «Окружная дорога «Калуга-Детчино-Малоярославец», на а/д «Калуга-Медынь», а также в Перемышльском, Дзержинском, Козельском, Малоярославецком и Бабынинском районах.