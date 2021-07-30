Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 30 июля

В пятницу, 30 июля, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильных и передвижных камер в Калуге не будет.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М-3 «Украина», на а/д «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов», на а/д «Калуга-Медынь», а также в Перемышльском, Козельском, Боровском, Жуковском и Бабынинском районах.