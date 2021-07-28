В Калуге городская управа собирается эвакуировать восемь брошенных автомобилей
В четверг, 29 июля, с 10:00 до 13:00 в Калуге комиссия при городской управе проведет осмотр восьми брошенных автомобилей. Их собираются эвакуировать, сообщает администрация.
- Собственникам указанного ниже автотранспорта предлагается присутствовать при осмотре, - говорится в сообщении городской управы.
- «Лада» темно-зеленого цвета (гос.номер: Е302УН40) по адресу: ул. Новослободская, д. 20,
- «Таврия» красного цвета (гос.номер: О231ОХ40) по адресу: Грабцевское шоссе, д. 85,
- «Ниссан», цвет синий металлик (гос.номер: М120ОР69) по адресу: ул. Петра Тарасова, д. 13,
- «Ниссан», цвет фиолетовый металлик (гос.номер: О102ТА40) по адресу: ул. Петра Тарасова, д. 13,
- ВАЗ 2114 серебристого цвета (гос.номер: К911НХ40) по адресу: ул. Петра Тарасова, д. 13
- ВАЗ белого цвета (гос.номер: М258ЕУ40) по адресу: ул. Комсомольская, д. 7,
- ВАЗ 21099 черного цвета (гос.номер: отсутствует) по адресу: ул. Советская, д. 172,
- «Мицубиси» (гос.номер: отсутствует) по адресу: ул. Генерала Попова, д. 20.
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