В Калуге городская управа собирается эвакуировать восемь брошенных автомобилей

В четверг, 29 июля, с 10:00 до 13:00 в Калуге комиссия при городской управе проведет осмотр восьми брошенных автомобилей. Их собираются эвакуировать, сообщает администрация.

- Собственникам указанного ниже автотранспорта предлагается присутствовать при осмотре, - говорится в сообщении городской управы.