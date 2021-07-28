Опубликованы места установки мобильных дорожных камер в Калужской области 28 июля

В среду, 28 июля, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильных и передвижных камер в Калуге не будет.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М3 «Украина», на окружной дороге «Калуга – Детчино - Малоярославец», на дорогах «Лапшинка - Кабыцино», «Калуга - Медынь», а также в Перемышльском, Жуковском, Дзержинском и Бабынинском районах.