В Калуге ГИБДД начала проверку мотоциклистов

В Калуге сотрудники ГИБДД 26 июля начали профилактическую акцию «Мотоцикл». До 1 августа инспекторы будут проверять мотоциклистов, сообщает дорожная полиция.

- При управлении мототранспортом водитель обязан быть в застегнутом мотошлеме, - говорится в сообщении ГИБДД. - Данное требование распространяется и на пассажиров. Если управлять без мотошлема, риск летального исхода в случае ДТП возрастает в полтора раза. Кроме этого, водитель будет привлечен к административной ответственности по статье 12.6 КоАП РФ, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. Для безопасности, кроме мотошлема, рекомендуется использовать специальную защитную амуницию.

Кроме того, калужан предупреждают, что несовершеннолетние не могут управлять мотоциклами. За такое нарушение родителям грозит штраф в 30 000 рублей.

С начала 2021 года в Калуге произошло 19 ДТП с мотоциклистами. Пострадали 20 человек.