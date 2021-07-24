Где 24 июля в Калужской области установят мобильные дорожные камеры. Публикуем адреса

В субботу, 24 июля, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильных и передвижных камер в Калуге не будет.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М3 «Украина», на окружной дороге Калуга-Детчино-Малоярославец», на дороге «Лапшинка-Кабыцино», а также в Перемышльском, Козельском, Бабынинском и Жуковском районах.