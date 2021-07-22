Где 22 июля в Калужской области установят мобильные дорожные камеры. Публикуем адреса

В четверг, 22 июля, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильных и передвижных камер в Калуге не будет.

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М3 «Украина», на дорогах «Калуга – Ферзиково – Таруса - Серпухов», «Лапшинка - Кабыцино», а также в Перемышльском, Козельском, Бабынинском и Жуковском районах.