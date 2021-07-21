Где 21 июля в Калужской области установят мобильные дорожные камеры. Публикуем адреса

В среду, 21 июля, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильных и передвижных камер в Калуге не будет.

В области видео и фотофиксация проходит на окружной дороге «Калуга – Детчино - Малоярославец», на трассе М3 «Украина», на дорогах «Калуга - Медынь», а также в Перемышльском, Бабынинском и Жуковском районах.