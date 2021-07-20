Где 20 июля в Калужской области установят мобильные дорожные камеры. Публикуем адреса

Во вторник, 20 июля, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят на улицах Плеханова, Суворова, Рылеева, Баумана, Циолковского, Георгиевская и Герцена в Калуге.

В области видео и фотофиксация проходит в городе Кременки Жуковского района, в Киров, на окружной дороге «Калуга – Детчино - Малоярославец», на трассе М3 «Украина», на дорогах «Калуга - Медынь», «Лапшинка - Кабыцино», а также в Боровском, Бабынинском и Жуковском районах.