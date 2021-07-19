Где 19 июля в Калужской области установят мобильные дорожные камеры. Публикуем адреса

В понедельник, 19 июля, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 10:00 до 15:30 в микрорайоне Анненки.

С 9:00 до 16:30 их установят на улицах Дзержинского и Достоевского.

В области видео и фотофиксация проходит на окружной дороге «Калуга – Детчино - Малоярославец», на трассе М3 «Украина», на дороге «Калуга-Медынь», а также в Бабынинском и Жуковском районах.