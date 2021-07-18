Где 18 июля в Калужской области установят мобильные дорожные камеры. Публикуем адреса

В воскресенье, 18 июля, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 12:00 до 18:20.

Их установят в Калуге на улице 65 лет Победы и на участке дороги Р-92 «Калуга - Перемышль – Белев – Орёл».

В области видео и фотофиксация проходит на трассе М3 «Украина», на дороге «Калуга-Медынь», а также в Бабынинском, Боровском и Перемышльском районах.