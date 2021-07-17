Где 17 июля в Калужской области установят мобильные дорожные камеры. Публикуем адреса

В субботу, 17 июля, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 12:00 до 18:20.

Их установят в Калуге на улице 65 лет Победы и на участке дороги Р-92 «Калуга - Перемышль – Белев – Орёл».

В области видео и фотофиксация пройдет на окружной дороге «Калуга – Детчино - Малоярославец», на трассе М3 «Украина», в Бабынинском, Малоярославецком и Козельском районах.