Где 16 июля в Калужской области установят мобильные дорожные камеры. Публикуем адреса

В пятницу, 16 июля, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 12:00 до 18:20.

Их установят в районе Правобережье на улице 65 лет Победы и на участке дороги Р-92 «Калуга - Перемышль – Белев – Орёл».

В области видео и фото фиксация проходит на трассе М3 «Украина», в городе Малоярославец, на дороге «Голодское – Суворов - Одоев» и «Калуга - Медынь», а также в Бабынинском, Боровском, Тарусском и Козельском районах.

Места установки дорожных камер в Калужской области 16 июля 2021 года.